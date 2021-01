Rupture du tendon d'Achille pour l'heptathlonien Jean-Baptiste Nutte, 22 ans

Jean-Baptiste Nutte, 22 ans, s'est occasionné samedi soir une rupture totale du tendon d'Achille lors de l'heptathlon X-Athetics de Clermont-Ferrand, en France, dont il occupait la première place à la fin de la première journée.L'athlète de Dour, qui avait franchi une barre à 2m04 en hauteur, s'est blessé alors qu'il tentait les 2m07 lors de la dernière épreuve de la première journée. Il avait battu son record personnel en longueur (7m41), couru le 60 mètres en 7.24 et passé la barre des 15 mètres au poids (15m09, son record en salle). Nutte, qui effectuait ses premières épreuves combinées depuis un an, avait pour objectif de battre son record personnel de 2019 (5.555 points). "Maintenant place au repos", a commenté le Hennuyer annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Les démarches auprès de spécialistes du pied ont été faites, on attend un rendez-vous d'ici peu afin de planifier l'opération et la revalidation. Cela sera un long chemin mais je me battrai afin de revenir encore plus fort qu'avant. Patience sera le maître mot de ces prochains mois. On se donne rendez-vous sur les pistes dans un peu plus d'un an". (Belga)

