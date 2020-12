C'est sous un ciel bougon mais sec qu'a débuté l'après-midi de samedi. Les températures vont monter timidement jusqu'à 1°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 6°C sur l'ouest du pays. Durant la nuit, Saint-Nicolas passera sur la pointe des pieds en veillant à ne pas glisser sur les plaques de verglas formées par la brume ou le brouillard. Il devra bien se couvrir car dehors, il fera froid: de 0°C à localement -4°C en Ardenne.Dimanche, les cadeaux du Grand Saint seront déballés sous de larges éclaircies, plus nombreuses sur l'ouest du territoire. La nébulosité augmentera ensuite progressivement à partir de l'est. Le mercure affichera de 2°C à 5°C en journée, puis oscillera entre 0 et -2°C durant la nuit. Sous les étoiles, une zone de précipitations hivernales envahira lentement notre pays à partir de l'est. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrant pourront se former en début de nuit. Il neigera assez rapidement en Ardenne avec des routes glissantes. Par après, les précipitations de neige, neige fondante ou de pluie s'étendront au centre du pays avec également un risque de routes glissantes. En fin de nuit, de petites pluies se produiront sur l'ouest. Lundi, la grisaille dominera avec des précipitations, surtout sur la moitié nord-est du pays. En Ardenne, il neigera tout au long de la journée. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes Fagnes et +6 ou +7°C à la mer, sous un vent modéré. (Belga)