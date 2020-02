Sander Gillé (ATP 45) et Joran Vliegen (ATP 38) ont été éliminés au premier tour du double messieurs, mercredi au Rio Open, le tournoi ATP500 de tennis disputé sur terre battue et d'une dotation de 1.759.905 dollars, à Rio de Janeiro au Brésil.La paire belge a été battue 7-6 (8/6), 4-6 et 10/3 par le duo brésilien Felipe Meligeni Rodrigues Alves (ATP 168)/Thiago Monteiro (ATP 351). En quarts de finale, les Brésiliens seront opposés à leurs compatriotes Orlando Luz (ATP 135) et Rafael Matos (ATP 171). Ceux-ci, bénéficiaires d'une wild card, ont créé l'exploit en éliminant au 1er tour les N.1 mondiaux les Colombiens Juan Sebatian Cabal/Robert Farah 6-1, 4-6, 10/8. (Belga)