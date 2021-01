Benito Raman et Schalke 04 ont remporté leur première victoire en Bundesliga depuis presque un an en battant sèchement Hoffenheim 4-0 lors de la 15e journée de Bundesliga. Cologne, avec Bornauw, a été battu 5-0 à Fribourg.C'est la fin du cauchemar pour Benito Raman et ses coéquipiers. Schalke 04 a remporté son premier match de Bundesliga cette saison, sa première victoire dans la compétition depuis la victoire 2-0 face à Monchengladbach le 17 janvier 2020. Le jeune attaquant américain Matthew Hoppe a inscrit un triplé, ses premiers buts dans le monde professionnel, pour lancer son équipe (42e, 57e et 63e) avant qu'Amine Harit, déjà auteur des trois passes décisives, ne conclue le score (80e). Benito Raman est entré au jeu à la 68e minute. Schalke 04 (7 points) cède la lanterne rouge à Mayence, battu 0-2 par Francfort sans Dimitri Lavalée, pas sélectionné. Hoffenheim reste 14e avec 15 points. Sebastiaan Bornauw et Cologne ont bu la tasse à Fribourg et voient donc Schalke 04 se rapprocher. Des buts d'Ermedin Demirovic (18e), Nicolas Hofler (39e), Roland Sallai (59e), Philipp Lienhart (69e) et Lucas Holer ont donné au score une apparence de forfait (5-0). Cologne (11 points) reste coincé juste devant la zone rouge, 15e, un point devant l'Arminia Bielefeld qui accueille le Hertha Berlin dimanche. Fribourg monte à la 8e place avec 23 unités. Koen Casteels et Wolfsbourg ont arraché un point à l'Union Berlin (2-2) malgré l'expulsion de Maximilian Arnold juste après la mi-temps, qui n'a pas facilité la tâche des Loups. Renato Steffen avait ouvert le score pour Wolfsbourg (10e) avant que Sheraldo Becker n'égalise (29e) pour l'Union. Robert Andrich a permis à Berlin de mener au score juste après l'exclusion d'Arnold (52e) mais Wout Weghorst égalisait sur penalty, inscrivant ainsi son dixième but de la saison (65e). Au classement, les deux équipes comptent 25 points et se partagent la 4e place de Bundesliga, à égalité avec Dortmund qui se déplace à Leipzig à 18h30 avec Thomas Meunier et Axel Witsel dans le onze de base. (Belga)