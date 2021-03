Kim Mestdagh a remporté la Coupe d'Italie de basket féminin. Lundi soir, l'arrière des Belgian Cats a participé au sacre de Schio en inscrivant 14 points lors de la victoire de son équipe contre Venise (69-55).Outre ses 14 unités, la shooteuse belge de 30 ans a ajouté 3 rebonds, 3 assists et 2 interceptions en 36 minutes de jeu. Mestdagh a été choisie pour intégrer le cinq de base de ce Final Eight de la Coupe d'Italie. Mestdagh, active à Schio depuis fin 2020, a ajouté une ligne à un palmarès qui comprend notamment un titre WNBA avec les Washington Mystics, un titre de Champion d'Espagne avec Salamanque et de Belgique avec Braine. (Belga)