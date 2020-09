Sciensano lance la 4e enquête de santé Covid-19 à destination des résidents belges

Les chercheurs de l'Institut de santé publique Sciensano, sous la direction du Dr. Karin De Ridder et Stefaan Demarest du service "Modes de vie et maladies chroniques", invitent les résidents belges de plus de 18 ans à participer à la 4e enquête de santé Covid-19. Les formulaires peuvent être complétés jusqu'au 2 octobre, indique Sciensano jeudi dans un communiqué.La population peut, via un questionnaire disponible en français, néerlandais, allemand et anglais, donner son avis sur les mesures en vigueur, sur le suivi des contacts des personnes infectées et sur le futur vaccin. Sciensano explique que les enquêtes aident les scientifiques et les décideurs politiques à identifier les tendances, à étudier des paramètres importants pour la santé publique et à appréhender les conséquences de cette crise. L'Institut lance régulièrement des enquêtes dans le but de collecter de nouvelles données spécifiques et actuelles, et de suivre l'évolution de certains aspects, comme le bien-être mental et social, qui sont des sujets récurrents. Plus de 30.000 personnes avaient pris part à chacune des trois enquêtes précédentes. (Belga)

