Un nouveau baromètre relatif au Covid-19 sera lancé le 1er octobre auprès de tous les médecins généralistes belges, a annoncé l'Institut de santé publique Sciensano mardi dans un communiqué. Ce projet se déroulera en collaboration avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et avec les associations de médecins généralistes Domus Medica et la Société scientifique de médecine générale (SSMG).Les consultations des généralistes concernant des problèmes respiratoires, dont le Covid-19, seront répertoriées sur la base du dossier médical électronique. Le baromètre offrira la possibilité au secteur des soins de santé de suivre l'évolution de la situation des soins de première ligne. "Cela devrait permettre une approche adaptée des soins dans les cabinets des généralistes et mener à une meilleure reconnaissance du rôle important qu'ils jouent", explique Sciensano. L'institut a, par ailleurs, précisé que les généralistes participants au baromètre pourront compter sur une compensation financière pour cette collaboration. (Belga)