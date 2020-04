Arrivé l'été dernier à Cologne, Sebastiaan Bornauw est une des révélations de la saison en Bundesliga. Le défenseur de 21 ans, déjà auteur de cinq buts, y est déjà comparé à Daniel Van Buyten, son agent, qui a évolué à Hambourg (2004-2006) et au Bayern Munich (2006-2014)."J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir", a confié Bornauw dans une interview sur le site de la Bundesliga. "C'est difficile d'être comparé à lui car il a eu une grande carrière. Cependant, cela reste un honneur car c'est quelqu'un que j'admire en tant que joueur et en tant que personne. Il a eu sa carrière mais je vais essayer d'avoir la mienne." Cologne, où évolue également Birger Verstraete, est actuellement 10e au classement. Avec 21 rencontres jouées sur 25, l'ancien défenseur du RSC Anderlecht est parvenu à faire son trou dans un championnat relevé. "J'ai apprécié chaque moment passé sur le terrain. Je le réalise encore plus maintenant. Je suis heureux de pouvoir jouer en Bundesliga. Je me suis vite adapté car je me sens comme chez moi ici. C'est génial d'être en Allemagne et de jouer dans un tel championnat pour un club fantastique." "L'attaquant contre lequel j'ai eu le plus de mal, c'est Robert Lewandowski. Il est très malin. Parfois, vous pouvez l'oublier pendant 10 minutes et soudain, il est derrière vous avec une course parfaite. Il n'a besoin que d'une occasion pour marquer, c'est sa plus grande force", a ajouté Bornauw en évoquant le Polonais du Bayern Munich. Auteur de cinq buts cette saison, le joueur de 21 ans est le deuxième meilleur buteur de son équipe derrière le Colombien Jhon Cordoba, qui compte dix réalisations. "J'ai joué comme attaquant quand j'étais plus jeune donc c'est peut-être une explication. Je pense que c'est une question de chance aussi. Ce n'est pas mon objectif principal de marquer, mais quand un corner est bien donné, je saisis l'opportunité." Avec la Bundesliga à l'arrêt jusqu'au 30 avril en raison de la pandémie de Covid-19, Bornauw et ses équipiers sont pour l'instant dans l'expectative d'un retour. "C'est difficile de ne pas pouvoir jouer. Nous aimerions venir nous entraîner chaque jour sur le terrain et disputer des matches le weekend. Cela me manque et j'espère que nous pourrons rapidement nous illustrer devant nos supporters. En attendant, je suis le programme d'entraînement que nous avons reçu et je passe du temps avec ma copine et mon chien." (Belga)