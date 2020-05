La vigilance dans les espaces naturels des provinces d'Anvers et du Limbourg est passée du code orange à rouge en raison d'un risque d'incendie élevé dû à la situation de sécheresse, indique vendredi l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts.Le code rouge signifie que l'accès aux zones à risque à Anvers et dans le Limbourg est déconseillé. "Nous ne pouvons pas fermer les espaces concernés pour des raisons pratiques. Les services de secours doivent toujours pouvoir y accéder si nécessaire. Mais nous demandons aux éventuels visiteurs de faire preuve de bon sens et de se tenir à l'écart des zones à risque", conclut l'agence. (Belga)