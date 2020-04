La Russie et les Etats-Unis ont commémoré samedi la rencontre historique des troupes américaines et soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la journée d'Elbe, y voyant un exemple de la manière dont les deux nations "pouvaient construire de confiance et coopération".Le 25 avril 1945, les troupes américaines avaient rallié leurs homologues soviétiques sur les bords de l'Elbe, près de Torgau en Allemagne, une journée vue comme une étape importante et qui préfigurait la défaite des nazis. A l'occasion du 75ème anniversaire de la rencontre sur l'Elbe, un communiqué commun du Kremlin et de la Maison blanche affirme qu'il s'agit là d'un "exemple qui montre comment nos pays peuvent laisser de côté leurs différences, construire de la confiance et coopérer au nom d'un objectif commun". "Alors que nous travaillons aujourd'hui à affronter le défi le plus important du 21e siècle, nous rendons hommage aux valeurs et au courage de ceux qui ont combattu ensemble pour vaincre le fascisme", écrivent les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump. Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'ambassadeur américain en Russie John Sullivan a déclaré que la rencontre d'Elbe était un "symbole de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons ensemble pour une cause commune". (Belga)