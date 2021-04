Secteur culturel: un site internet participatif pour la réforme du statut des travailleurs

Un site internet sera rendu disponible, mardi, aux acteurs du secteur culturel souhaitant nourrir le débat sur une réforme du "statut d'artiste" ou de travailleur de la culture en général. Artistes et travailleurs du secteur pourront y relayer des propositions et donner leur avis, selon un communiqué transmis lundi par les ministres Pierre-Yves Dermagne (Economie, Travail), Frank Vandenbroucke (Affaires sociales) et David Clarinval (Classes moyennes, indépendants, PME).Chaque proposition partagée via le site internet (workinginthearts.monopinion.belgium.be) "sera ensuite affinée dans un groupe de travail technique avant d'être présentée aux partenaires sociaux", précise le ministre Dermagne dans ce communiqué commun. La plate-forme sera chapeautée par le SPF Sécurité sociale, ajoute le ministre Vandenbroucke. (Belga)

