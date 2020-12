Séisme de magnitude 6,3 aux Philippines

Un séisme de magnitude 6,3 s'est produit vendredi aux Philippines, selon l'Institut de géophysique américain (USGS), faisant trembler des immeubles et interrompant des messes de Noël, mais sans faire ni victime ni dégât.Le tremblement de terre s'est produit dans la province de Batangas, sur l'île principale de Luzon, à 07H43 (23H43 GMT), selon l'USGS. La grande profondeur du séisme (114 km) rend faible la probabilité qu'il y ait des victimes ou des dégâts matériels importants, selon l'institut américain. Des témoins ont cependant raconté que des immeubles de la capitale Manille ont tremblé et que des messes de Noël ont été interrompues. "Le service religieux a marqué une pause mais les gens n'ont pas paniqué", a raconté Carlo Caceres, chef de la police de Calatagan, ville proche de l'épicentre du séisme à 90 km au sud de Manille. "Il y a souvent des tremblements de terre dans la région et les gens y sont plus ou moins habitués", a-t-il ajouté. Les Philippines se trouvent sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.