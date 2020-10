Séisme en mer Egée: la Belgique prête à apporter son aide

Les Affaires étrangères belges ont exprimé sur Twitter leur solidarité avec la Turquie et la Grèce, touchées vendredi par un fort séisme de 6,7 en mer Egée. Au moins 12 personnes sont décédées et 400 ont été blessées en Turquie. Deux adolescents ont également été tués sur l'île grecque de Samos après l'écroulement d'un mur."La Belgique est prête à apporter son assistance", assurent les Affaires étrangères. "Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un rétablissement rapide aux blessés." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.