Philip Mestdagh, l'entraîneur des Belgian Cats, l'équipe nationale féminine de basket, a ramené, dimanche, sa présélection à seize joueuses en vue de l'Eurobasket (17-27 juin en France et en Espagne) et des Jeux Olympiques (23 juillet-8 août).Le 20 avril, Mestdagh avait dévoilé une liste de 24 joueuses qui allaient entamer la préparation en vue de cet été chargé. Un stage de trois semaines a commencé le 7 mai à Courtrai, où les Belgian Cats joueront un tournoi international la semaine prochaine, avant de s'envoler ensuite pour un stage et deux rencontres de préparation supplémentaires à Cordoue, en Espagne. A l'Eurobasket, les Cats seront opposées dans le groupe C, à Strasbourg, successivement à la Bosnie (17 juin), à la Slovénie (18 juin) et la Turquie (20 juin). Leur éventuel quart (23 juin) se jouera encore en Alsace. La phase finale de la compétition est, elle, prévue à Valence. Le tournoi olympique des Belges démarrera le 27 juillet face à l'Australie. Porto Rico les attend le 30 juillet et la Chine le 2 août en conclusion de la phase de groupe. La sélection des Belgian Cats: Elise Ramette, Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Marjorie Carpréaux, Laure Resimont, Emma Meesseman, Ann Wauters, Kyara Linskens, Hanne Mestdagh, Serena-Lynn Geldof, Becky Massey, Heleen Nauwelaers, Billie Massey, Julie Vanloo, Jana Raman, Julie Allemand (Belga)