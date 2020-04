Selon le Suédois Lars-Christer Olsson, membre de l'administration de l'Union des associations européennes de football (UEFA), la crise du coronavirus aura une influence sur le monde du football durant deux à trois ans et touchera même le Mondial 2022 au Qatar."Si le virus continue de se développer si sérieusement, cela peut devenir un gros problème pour le calendrier international sur les deux voire trois prochaines années", a déclaré Olsson, qui est également président d'European Leagues, l'association qui représente les ligues européennes. "Surtout si les compétitions sont déplacées d'une année à l'autre. Sans oublier la présence d'une Coupe du Monde en plein milieu de la saison européenne." En raison de la pandémie de coronavirus, le football est actuellement à l'arrêt. Plusieurs compétitions ont été arrêtées définitivement et l'Euro 2020 a été reporté d'un an. Olsson rapporte que le plan de l'UEFA est de terminer la Ligue des Champions et l'Europa League en août. "Cela permettrait de sauver dignement les phases finales des deux compétitions." (Belga)