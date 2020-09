Semi-marathon: Jepchirchir bat le record sur une course exclusivement féminine

La Kenyane Peres Jepchirchir, 26 ans, a établi samedi à Prague la meilleure performance mondiale de tous les temps sur un semi-marathon exclusivement féminin, en 1 heure 5 minutes et 34 secondes.Avec ce temps, Jepchirchir reste à bonne distance du record du monde du semi-marathon détenu depuis février par l'Éthiopienne Ababel Yeshaneh, en 1 heure 4 minutes 31 secondes et réalisé lors d'une course mêlant hommes et femmes. Le précédent record sur un semi-marathon exclusivement féminin datait de 2018 et était détenu par l'Éthiopienne Netsanet Gudeta, en 1 heure 6 minutes et 11 secondes, selon la Fédération mondiale d'athlétisme. Jepchirchir, qui avait remporté le titre mondial du semi-marathon en 2016, a distancé les autres coureuses à sept kilomètres de l'arrivée, pour terminer en solo. "Je suis tellement heureuse, et si fière", a confié la Kenyane à la télévision tchèque après sa victoire. Ce semi-marathon, qui aurait dû se tenir au printemps, avait été reporté en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le Kenyan Kibiwott Kandie a pour sa part réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur la même distance, en 58 minutes et 37 secondes. (Belga)

