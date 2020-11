Nouvelle tuile pour le snowboarder Seppe Smits. Le Campinois de 29 ans a lourdement chuté le week-end dernier à lors d'un entraînement en Autriche et s'est fracturé le tibia gauche. Il a été opéré avec succès à Genk et devra maintenant suivre une convalescence de 9 mois."Ce n'est clairement pas le début de saison que j'espérais", a réagi Smits sur Instagram. "Le médecin est convaincu que je vais récupérer mes capacités à cent pour cent, je ferai tout pour revenir aussi fort que possible." En mars 2018, juste après les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, Smits avait déjà subi une intervention chirurgicale à la suite de blessures au cartilage du genou droit. Il avait déjà été contraint d'arrêter la compétition pendant neuf mois. L'équipe nationale belge de snowboard se prépare en ce moment pour la saison à venir, près du glacier de Stubai, en Autriche. (Belga)