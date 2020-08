Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. L'ancien joueur du club succède à Maurizio Sarri, limogé dans la foulée de l'élimination de la Vieille Dame contre l'Olympique Lyonnais vendredi soir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'ancien milieu de terrain italien, nommé fin juillet entraîneur des U23 turinois, a signé un contrat jusqu'en juin 2022.Pirlo, 41 ans, a mis un terme à sa carrière de joueur en 2017, avec New York City. Avant cela, il a porté les couleurs de Brescia, l'Inter Milan, la Reggina, l'AC Milan et donc la Juventus, où il a totalisé 164 rencontres, 19 buts et 38 passes décisives. Son palmarès comprend notamment six championnats d'Italie (deux avec l'AC Milan et quatre avec la Juventus), deux Ligues des Champions (2003 et 2007 avec l'AC Milan) et la Coupe du monde 2006 avec l'Italie. (Belga)