La Lazio a été tenue en échec 1-1 sur le terrain de Benevento, mardi, lors de la 12e journée du championnat d'Italie. Une rencontre marquée par le duel des frères Inzaghi sur le banc de touche: Filippo, 47 ans, entraîne Benevento et Simone, 44 ans, dirige la Lazio.En tant qu'entraîneurs, c'est la deuxième fois que les frères Inzaghi se trouvent face à face, après un Bologne-Lazio en décembre 2018 remporté par les Romains, entraînés par Simone depuis 2016. Filippo Inzaghi est à la tête de Benevento depuis 2019. Mardi, il n'y a pas eu de vainqueur. La Lazio a ouvert le score grâce à Ciro Immobile (25e). Benevento a égalisé juste avant la pause par Pasquale Schiattarella (45e). Schiattarella a laissé ses équipiers à dix en toute fin de rencontre pour un tacle dangereux sur Correa (90e+3). Ce partage n'arrange pas la Lazio, bloquée à la huitième place avec 18 points. Benevento, promu cette saison, occupe une belle 13e place avec 12 points, 6 de plus que les trois clubs actuellement en position de relégables, le Torino, le Genoa et Crotone. (Belga)