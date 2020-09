L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a jugé samedi "difficile" que Luis Suarez puisse rejoindre la Juventus, en raison des délais nécessaires pour que l'attaquant du FC Barcelone puisse obtenir un passeport italien, indispensable à son éventuel transfert."Suarez? C'est difficile étant donné les délais pour avoir le passeport. C'est compliqué qu'il puisse devenir l'avant-centre de la Juve", a indiqué l'entraîneur en conférence de presse, à la veille du premier match de la saison face à la Sampdoria. Après le départ de Gonzalo Huguain aux Etats-Unis, à l'Inter Miami, "nous attendons tous l'avant-centre titulaire", mais "le mercato est long, nous ne sommes pas pressés", a ajouté Pirlo, alors que le marché des transferts est ouvert jusqu'au 5 octobre. L'attaquant de la Roma Edin Dzeko est désormais le choix prioritaire du champion d'Italie en titre, selon la presse italienne. Le Bosnien, qui a été convoqué pour le premier match de l'AS Rome ce samedi soir sur le terrain du Hellas Verone, pourrait très vite rejoindre les Bianconeri. Pour pouvoir rejoindre la Juve, l'Uruguayen Luis Suarez aurait eu besoin d'un passeport européen, car il est actuellement considéré comme un joueur extracommunautaire en Italie. Or, la Juve ne peut plus recruter de joueurs avec ce statut car elle a déjà atteint son quota d'extracommunautaires avec les arrivées du Brésilien Arthur et de l'Américain Weston McKennie. Afin d'essayer d'avoir un passeport italien, Suarez a fait un passage remarqué jeudi en Italie, à Pérouse, afin de se soumettre à un examen d'italien. La Juventus est en quête cette saison d'un dixième titre consécutif de championne d'Italie. (Belga)