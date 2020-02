Après quatre rencontres consécutives sans succès en championnat, dont trois défaites, l'AS Rome a retrouvé la voie du succès, dimanche, à domicile, face à Lecce (4-0) dans le cadre de la 25e journée de Serie A. Les Romains (5e, 42 pts) confortent leur cinquième place au classement et reviennent à trois unités de l'Atalanta qui a vu son match face à Sassuolo être reporté à une date ultérieure du fait de la multiplication des cas du nouveau coronavirus en Italie.L'AS Rome se déplacera jeudi à la Ghelamco Arena pour défendre son avantage d'un but enregistré lors de la manche aller des seizièmes de finale de l'Europa League sur ses terres face à La Gantoise. Les Romains ont, en attendant, fait le plein de confiance sur la scène nationale en étrillant Lecce, seizième au classement. Deux buts ont été inscrits dans chaque période. Cengiz Under (13e) a ouvert la marque avant que l'Arménien Henrikh Mkhitaryan ne double la mise (37e). Au retour des vestiaires, Edin Dzeko (69e) et Aleksandar Kolarov (80e) ont alourdi le score. (Belga)