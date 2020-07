La Lazio est allée s'imposer 1-5 à Vérone, dimanche, dans le cadre de la 36e journée du championnat d'Italie de football. Côté romain, Jordan Lukaku est monté au jeu (64e) et Silvio Proto est resté sur le banc. Au classement, La Lazio (75 points) est 4e et Vérone (46 points) reste 9e.La première période a été équilibrée mais il y a eu peu d'occasions des deux côtés. La première a été pour Vérone mais le tir du droit des 20 mètres de Miguel Veloso a été dévié du bout des doigts par Thomas Strakosha(26e). Les visités ont ouvert la marque sur un penalty accordé pour une faute de Luiz Felipe sur Mattia Zaccagni. L'ex-Brugeois Sofyan Amrabat en a profité pour inscrire son premier but en Serie A à sa 32e apparition (32e, 1-0). La Lazio a égalisé sur penalty par Ciro Immobile, qui avait été victime d'une faute de Darko Lazovic (45e+6, 1-1). La reprise a été plus emballante avec des occasions nettes pour les deux formations. Le premier gros sursaut a été provoqué par un tir de Lazovic dévié sur le poteau alors que le gardien romain était battu (50e). Sur coup franc, Sergej Milinkovic-Savic a été plus chanceux en voyant le ballon dévié par Matteo Pessina surprendre Boris Radunovic (56e, 1-2). Vérone a craqué et une erreur de Davide Faraoni a été mise à profit par Joaquin Correa (62e, 1-3). Pour défendre cet avantage, Simone Inzaghi a notamment lancé Lukaku à la place de Djavan Anderson (64e). Il a d'ailleurs sauvé son camp en intervenant de justesse devant Faraoni, qui a bénéficié d'un rebond sur un renvoi de Strakosha (78e). Peu après, c'est sur une percussion de Lukaku qu'Immobile a inscrit son 100e but pour la Lazio (83e, 1-4). Ce n'était pas fini: victime d'une faute dans le rectangle, Immobile a transformé un second penalty (90e+4, 1-5) portant à 34 son total de buts, quatre de plus que Cristiano Ronaldo (Juventus) qui joue en soirée contre la Sampdoria en conclusion de cette 36e journée. . . (Belga)