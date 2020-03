L'AC Milan, le club d'Alexis Saelemaekers, a remercié son directeur sportif Zvonimir Boban, du poste qu'il occupait depuis juin dernier. Un départ confirmé samedi par les Rossoneri et qui fait suite aux critiques de Boban sur la gestion financière du club dans une interview la semaine dernière."Nous remercions Zvone pour ses efforts lors des neuf derniers mois et nous lui souhaitons de la réussite dans ses futurs projets", a expliqué Ivan Gazidis, le directeur général du club, dans un communiqué. "Nous devons maintenant concentrer notre attention sur le football et les matches importants à venir." Boban, qui avait remporté quatre titres nationaux et une Ligue des Champions dans les années 90 avec les Rossoneri comme joueur, était vraisemblablement en désaccord avec Gazidis sur la disponibilité et la gestion des fonds. Après avoir pris sa retraite en 2002, Boban était devenu le secrétaire général adjoint de la FIFA et avait aidé la fédération internationale à développer la technologie de l'assistance vidéo (VAR). Il avait également joué un immense rôle dans le transfert d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan lors du dernier mercato hivernal (Belga)