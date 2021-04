La Juventus a annoncé lundi que Leonardo Bonucci était de nouveau négatif au Covid-19 et qu'il n'est plus soumis à une quarantaine. Le défenseur pourra reprendre l'entraînement mardi.Bonucci avait été testé positif le 1er avril, à son retour du rassemblement de l'équipe nationale italienne, où un foyer de contamination s'était déclaré. La veille, après le match en Lituanie, la fédération italienne avait en effet annoncé la contamination de quatre membres du staff. L'un d'eux, Daniele De Rossi a été hospitalisé jeudi passé. Lundi, le directeur de l'hôpital Spallanzani Francesco Vaia a déclaré à une radio italienne que l'ancien joueur de la Roma, désormais assistant du sélectionneur Roberto Mancini, "va bien" et "pourra sortir dans les prochains jours". Après Bonucci, les tests positifs de six autres joueurs italiens avaient été confirmés, dont ceux de Federico Bernardeschi, équipier de Bonucci à la Juventus, et des joueurs du Paris Saint-Germain Marco Verrati et Alessandro Florenzi. (Belga)