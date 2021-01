Simon Schempp, quadruple champion du monde de biathlon, a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 32 ans. L'Allemand l'a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.Schempp a remporté son premier titre de champion du monde avec le relais mixte allemand lors des Mondiaux 2010 à Khanty-Mansïïsk en Russie. En 2015, il a été sacré avec le relais aux Mondiaux de Kontiolahti en Finlande. À Hochfilzen, en Autriche, il a remporté l'or lors du mass start et du relais mixte. Le biathlète allemand a également remporté trois médailles olympiques au cours de sa carrière: deux médailles d'argent (2014, 2018) et une médaille de bronze (2018). Miné par les blessures après les Jeux de Pyeongchang en 2018, il n'est jamais parvenu à retrouver son niveau. "Depuis un certain temps, j'ai le sentiment que mon corps n'est pas assez résistant et que même mon immense volonté ne peut rien y changer", a écrit Schempp. "À la fin, je ne pouvais plus être le biathlète que j'étais, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Je ne peux et ne veux pas ignorer ce signal plus longtemps. C'est certainement la décision la plus difficile de ma carrière." (Belga)