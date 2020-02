Six clubs de la première division amateurs demandent une licence pour participer à la Proximus League (D1B). C'est ce que Belga a appris samedi après un tour de table auprès des seize clubs. Il s'agit du KMSK Deinze, leader, du Patro Eisden Maasmechelen, de Seraing, du RWDM, de La Louvière Centre et de Lierse Kempenzonen.Seuls les clubs qui demandent une licence de 1B sont éligibles pour la promotion en deuxième division. Le KMSK Deinze semble bien parti pour remporter le championnat puisqu'il compte onze points d'avance sur son plus proche poursuivant, Thes Sport, après 21 journées. Même après la division des points par deux pour le tour final, l'avance devrait rester confortable. Le premier poursuivant de Deinze, Thes Sport, introduira un dossier de licence uniquement pour la D1 amateurs. Tout comme l'an passé, le club de Tessenderlo ne tentera pas d'obtenir le sésame pour la 1B par manque d'infrastructures adéquates. Le KSK Heist, troisième, en fera de même. Les clubs classés de la quatrième à la sixième place, Patro Eisden, Seraing et le RWDM, soumettront bien un dossier de licence pour la 1B. Le Patro Eisden accuse cependant 18 points de retard sur Deinze et peut difficilement croire au titre. Serain et le RWDM avait déjà obtenu la licence de 1B l'an passé. Notons qu'il n'est pas nécessaire de demander une licence 1B pour participer au tour final. Pour diverses raisons (manque d'infrastructures, situation sportive ou pas d'ambition de grimper), Dessel, Rupel Boom, le RFC Liège, l'Olympic Charleroi, Dender, Visé, l'AFC Tubize et la lanterne rouge Winkel Sport se limiteront à demander une licence de première et deuxième division amateurs. Il est frappant de constater que Lierse Kempenzonen, avant-dernier et en lutte pour le maintien, et La Louvière Centre, 12e, demandent une licence pour le football professionnel. Les deux clubs aspirent à passer en D1B à l'avenir. "Et donc nous voulons savoir où nous en sommes dans notre développement professionnel", ont expliqué les deux clubs. La limite pour introduire les dossiers auprès de la Commission des licences de la Fédération belge de football (RBFA) est lundi. Après une première évaluation par le responsable des licences, les clubs peuvent encore être invités à fournir des documents ou des explications supplémentaires. Les licences seront attribuées définitivement ou non en avril. (Belga)