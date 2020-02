L'Ecosse a décroché son premier succès au Tournoi des Six Nations 2020 en s'imposant 0-17 en Italie, à Rome, samedi, lors de la troisième journée.Les Ecossais ont marqué trois essais par Hogg (23e), Harris (47e) et Hastings (89e). Hastings a transformé son propre essai. L'Italie concède une troisième défaite consécutive dans cette édition. Les Italiens n'ont plus gagné un match dans le Six Nations depuis l'édition 2015, lors de la 3e journée en Ecosse, soit 25 défaites de rang. (Belga)