Six projets retenus par la Ville de Charleroi dans le cadre de la campagne Proximity

La Ville de Charleroi a annoncé jeudi soir la liste des six projets qu'elle avait retenus dans le cadre de la campagne Proximity. Portés par des citoyens, des associations ou des entreprises et portant sur une transition écologique et solidaire, ceux-ci se partageront une enveloppe de quelque 50.000 euros.Par rapport à d'autres projets de même nature, ces projets sont censés promouvoir des actions de dimensions plus modestes, à hauteur d'un quartier par exemple, a précisé la Ville de Charleroi. Proximity vise ainsi à développer un écosystème local d'échanges entre les différents acteurs d'un même territoire. La Ville de Charleroi est la première métropole du pays à s'engager dans le cadre de la campagne Proximity. Parmi les projets retenus figurent notamment les soutiens à une ASBL qui promeut des actions de sensibilisation à la citoyenneté et à l'environnement et ainsi qu'à un organisme qui envisage de créer un pôle de mobilité durable. (Belga)

