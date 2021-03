Blessée aux fessiers, Ysaline Bonaventure va être écartée des courts pendant au moins six semaines, ce qui la privera des tournois de Saint-Petersbourg (15-21 mars) et Miami (23 mars - 3 avril). La Stavelotaine, qui vise un retour pour la saison sur terre battue, l'a annoncé mercredi via son compte Instagram.La 5e joueuse belge, 129e mondiale, a été contrainte à l'abandon au premier tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA de Dubaï samedi. Rentrée lundi en Belgique, elle a indiqué mercredi qu'elle serait absente pendant au minimum un mois et demi. "Quelques news de ma blessure! Une déchirure à deux endroits de la fesse vont m?écarter des courts pendant minimum six semaines", indique Ysaline Bonaventure. "Coup dur de ne pas pouvoir participer aux beaux tournois de St Petersburg et Miami. Il ne me reste plus qu?à tout faire pour être prête pour la saison sur terre battue", ajoute la joueuse belge de 26 ans. (Belga)