Le Français Alexis Pinturault, candidat au gros globe de cristal cette saison, a été le plus rapide lors de la première manche du slalom géant d'Alta Badia dimanche. Le Belge Sam Maes a pour sa part été éliminé après la 1e manche.Sam Maes, 22 ans, a terminé 31e de la 1e manche, alors que seuls les 30 premiers sont qualifiés pour la seconde manche, qui débute dimanche à 13h30. Il a manqué 1/100 de seconde à Sam Maes, dossard 44, auteur d'un chrono de 1:15.56, à 2.29 de Pinturault. Le Russe Aleksander Andrienko a signé le 30e temps en 1:15.55. Alexis Pinturault devance le Croate Filip Zubcic de 26 centièmes et le Suisse Marco Odermatt de 40 centièmes à l'issue du premier "run" sur la piste italienne. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, en tête du classement général de la Coupe du monde après ses deux victoires dans les épreuves de vitesse (super-G et descente) vendredi et samedi à Val Gardena, a lui terminé treizième de la première manche, à un peu plus d'une seconde de Pinturault. Son compatriote Henrik Kristoffersen, tenant du titre du petit globe de géant, a fait à peine mieux avec le douzième temps, à 81 centièmes du leader. (Belga)