La police slovaque a procédé mardi à l'arrestation d'un des hommes les plus riches et puissants du pays dans le cadre du meurtre du journaliste de 27 ans Jan Kuciak et de sa fiancée du même âge Martina Kusnirova en février 2018. Selon les médias slovaques, il s'agit du rebondissement le plus spectacutlaire dans l'enquête sur ces meurtres.Jaroslav Hascak, qui détient le groupe Penta, compte depuis plus de 20 ans comme d'un des hommes les plus riches et puissants du pays. Le portail d'information pour lequel travaillait M. Kuciak a publié un article affirmant que M. Hascak avait secrètement passé un accord avec des politiciens pour dissimuler des preuves contre lui en échange d'argent. M. Hascak est désormais arrêté dans le cadre de l'enquête sur le double meurtre. Selon les journalistes, M. Hascak a déclaré qu'il ne savait pas précisément de quoi il était tenu coupable. Le groupe Penta est un des principaux acteurs des marchés immobiliers en Slovaquie, en République tchèque et en Pologne. Le groupe possède également des banques et des sociétés financières en République tchèque et en Slovaquie, des parts importantes dans les médias slovaques et tchèques, une compagnie d'assurance maladie et plusieurs cliniques et polycliniques privées. Penta possède également des chaînes de pharmacies et un service d'ambulance en Slovaquie.