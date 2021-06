Sofia Kenin s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, samedi. L'Américaine, N.5 mondiale et tête de série N.4, s'est imposée en trois sets 4-6, 6-1, 6-4 en 1h56 face à sa compatriote Jessica Pegula, 29e mondiale et tête de série N.28.Finaliste l'année dernière, Kenin pourrait croiser la route d'Elise Mertens en huitièmes de finale. La Limbourgeoise, N.15 mondiale et tête de série N.14, affronte la Grècque Maria Sakkari, 18e mondiale et tête de série N.17, au troisième tour samedi (Belga)