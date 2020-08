Oliver Solberg (VW Polo GTI R5) a remporté le Rallye de Liepaja, la deuxième manche du championnat d'Europe (ERC), ce week-end en Lettonie. Le Suédois a devancé le Norvégien Mads Ostberg (Citroën C3 R5) de 20.1 secondes et le Russe Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) de 37.2 secondes. Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) a terminé septième et troisième junior, ce qui lui a valu son premier podium en ERC1.Au cours de la deuxième journée de la course, les participants ont eu droit à deux séries de trois spéciales. Ostberg a commencé la journée avec le meilleur temps, mais Solberg a répliqué avec deux meilleurs temps suivants. La deuxième boucle tour a connu un enchaînement de spéciales similaire, de sorte que la victoire de Solberg n'a plus été menacée. Depuis 2019 le rallye de Finlande en 2019, Munster n'avait plus piloté une R5 sur terre. Contrairement aux pilotes plus expérimentés comme Solberg, Breen et autre Lukyanuk, il a dû s'adapter. Malgré son manque d'expérience, Munster, qui court avec une licence luxembourgeoise, s'est hissé à la septième place à l'issue de la première journée de course. Dimanche, malgré son manque d'expérience, Munster a effectué un travail parfait et pris la septième place comme il l'avait fait au Rallye de Rome et au Rallye Alba. Il est ainsi monté sur son premier podium en ERC1. (Belga)