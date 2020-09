Une trentaine de personnes ont perdu la vie lors d'affrontements armés entre villageois et miliciens du groupe terroriste Al-Shabaab dans le centre de la Somalie. Parmi les victimes, on dénombrerait 16 miliciens, selon Osman Isse Nur, porte-parole des autorités locales.Les habitants du village de Shabeelow, près de la villede Galkayo, ont affronté pendant plusieurs heures des membres de l'organisation terroriste. Les villageois avaient pris les armes pour s'opposer à "la brutalité" d'Al-Shabaab qui les mettait sous pression pour qu'ils livrent leurs armes et leur bétail à l'organisation terroriste qui contrôle de vastes étendues de la Somalie. (Belga)