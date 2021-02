Une alliance regroupant les différents candidats de l'opposition en Somalie a jugé illégitime le président Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé Farmajo, dont le mandat a officiellement expiré dimanche sans que ce pays d'Afrique de l'Est ne parvienne à organiser des élections."A partir du 8 février, le conseil des candidats de l'opposition ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime" et "n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression", a annoncé dimanche soir dans un communiqué ce groupe de différents dirigeants nourrissant des ambitions présidentielles. (Belga)