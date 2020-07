Le président français Emmanuel Macron a souhaité adresser "un message d'amitié" aux Belges pour le jour de la fête nationale, ce 21 juillet. Il a formulé ses bons voeux dans une vidéo enregistrée peu avant la conclusion d'un sommet européen qui aura duré près de cinq jour dans la capitale belge."Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 21 juillet, il est 04h30 du matin et nous sommes dans le bureau de la délégation française à quelque minutes - je le crois, je l'espère, je le pense - de finaliser ces discussions qui, maintenant depuis près de cinq jours, nous occupent pour le budget européen et ce plan de relance", déclare face caméra un Emmanuel Macron aux yeux fatigués. "Mais je n'oublie pas que c'est aussi la fête nationale belge et donc je voulais envoyer un message d'amitié à tous nos amis Belges", poursuit le président français. "Merci de nous accueillir si régulièrement pour nos sommets, nos conseils européens, merci d'accueillir tant de réunions et tant d'institutions, merci aussi pour l'amitié qui unit nos deux peuples", souligne le dirigeant. "Les derniers mois ont été difficiles pour nous tous, ils le sont encore dans beaucoup d'endroits en Belgique, et je voulais en ce 21 juillet vous adresser à tous et toutes un message d'amitié, bonne fête! ", conclut Emmanuel Macron, au bout d'un message vidéo d'un peu moins d'une minute postée vers 05h00 du matin sur le réseau Twitter. En raison de la pandémie de coronavirus, les activités festives traditionnellement de mise pour célébrer le 21 juillet n'auront pas lieu. (Belga)