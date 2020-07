Sommet européen - La présidente de la Banque centrale européenne salue l'accord trouvé à Bruxelles

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a salué l'accord dégagé mardi entre les 27 chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles. "L'accord conclu aujourd'hui par le Conseil européen montre que l'UE assume ses responsabilités et règle ses différends pour aider les citoyens européens", a-t-elle réagi sur Twitter.La Française s'est ensuite adressée aux leaders européens, les remerciant pour leur "ténacité" et leur "action déterminée de ces derniers jours". "C'est seulement en travaillant ensemble que nous pouvons faire face aux conséquences économiques du Covid-19", a-t-elle ajouté. Les 27 sont parvenus mardi à l'aube à un accord sur le cadre budgétaire de l'UE pour les 7 prochaines années ainsi que pour un fonds de 750 milliards d'euros pour venir en aide aux pays européens les plus touchés par la crise du coronavirus. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.