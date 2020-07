Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l'UE ont interrompu leur sommet vendredi peu avant minuit (vers 23h40 heure belge), selon le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel.Les dirigeants se retrouveront samedi à partir de 11h00 pour continuer leurs discussions sur le cadre budgétaire 2021-2027 de l'Union ainsi que le fonds de relance proposé par la Commission pour tenter de relever l'économie des pays les plus touchés par la crise du coronavirus. Les chefs d'Etat et de gouvernement étaient réunis à Bruxelles, dans le bâtiment Europa, depuis 10h00 vendredi matin. (Belga)