Sophie Wilmès de retour au travail

La vice-Première ministre MR et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a repris le travail lundi, a-t-elle annoncé sur Twitter après plusieurs semaines de convalescence à la suite d'une contamination au coronavirus."Ce lundi, j'ai repris le chemin du travail. Ces dernières semaines ont été éprouvantes, même si j'ai pu encore compter sur vos nombreuses marques d'affection. Merci. Je laisse cette épreuve derrière moi et me concentre sur les défis qui nous attendent", a-t-elle déclaré sur Twitter. L'ex-Première ministre, visage de la lutte contre la pandémie durant la première vague, avait annoncé elle-même le 17 octobre qu'elle avait été testée positive au covid-19. Le 21 octobre, elle avait dû être hospitalisée à l'hôpital Delta aux soins intensifs. Le 30 octobre, Mme Wilmès avait quitté l'hôpital et poursuivi sa convalescence chez elle. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.