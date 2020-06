La plateforme d'échanges www.soscamps.be met en relation les groupes des mouvements de jeunesse avec les propriétaires qui ont un bâtiment ou une prairie encore disponibles cet été en Belgique. La crise du coronavirus a en effet entraîné l'imposition de mesures de sécurité particulières, compliquant la tenue et l'organisation des camps d'été.Le site existe depuis l'an dernier et l'épidémie de peste porcine africaine, qui avait perturbé la tenue des camps organisés dans certaines zones de la province du Luxembourg. Il est donc aujourd'hui à nouveau utilisé dans le cadre de la crise sanitaire coronavirus. Cette année, une limite des groupes à 50 personnes, animateurs compris, est imposée, de même que le respect de la distanciation sociale d'un mètre et demi entre les personnes de 12 ans et plus. Mardi, le site mentionnait 17 références dans la rubrique "demande d'aide" et près de 100 dans celle des offres. (Belga)