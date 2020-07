Soudan: découverte de 28 corps d'officiers auteurs d'un coup d'Etat raté en 1990

Les corps de 28 officiers de l'armée soudanaise, auteurs d'un coup d'État raté en 1990 contre l'ex-président Omar al-Bechir, ont été découverts dans une fosse commune à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a annoncé jeudi le procureur de la république.Ces corps ont été localisés après trois semaines de recherches, a précisé dans un communiqué Tajelsier Elhiber. "Après trois semaines de recherches, la fosse commune a été trouvée et des travaux sont en train d'être effectués pour exhumer les corps et des médecins procèdent à des tests pour les identifier", a-t-il indiqué. Ces officiers avaient encerclé le quartier général de l'armée ainsi que plusieurs casernes avant d'être arrêtés et exécutés sommairement. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.