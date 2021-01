Lior Refaelov a été élu, pour la seconde fois de sa carrière, le Meilleur Joueur de son championnat. Après un plébiscite en 2011 en Israël, le milieu de terrain offensif de l'Antwerp a remporté mercredi soir le 67e Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée. "Je suis vraiment fier et heureux", a-t-il déclaré en visioconférence de presse."Je pense que c'est un peu la récompense de mes 10 années de carrière en Belgique, lors desquelles je suis resté fort malgré les hauts et les bas", a ajouté l'Israélien de 34 ans, qui a devancé assez nettement, avec 271 points, le créatif Autrichien du Beerschot Raphael Holzhauser (187) et le prolifique attaquant nigérian du KRC Genk Paul Onuachu (86). Refaelov, pierre angulaire du jeu anversois, a marqué l'histoire du Great Old en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges début août. "Je suis vraiment ravi du rôle que j'ai à l'Antwerp, tant sur le terrain que dans le vestiaire, et de pouvoir montrer mes qualités dans les moments critiques. Je suis aussi très heureux d'avoir pu aider le club à remporter la Coupe." "Je ne sais pas vraiment si c'est la meilleure année de ma carrière mais je suis fier de ce que j'ai accompli et j'ai déjà le regard tourné vers le futur", a ajouté l'Israélien, troisième joueur anversois à remporter le Soulier d'Or après Vic Maes (1954) et Wilfried Van Moer (1966). "Après les titres acquis avec mes clubs respectifs, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma carrière. Je suis très fier", a répété à l'envi Lior Refaelov, qui n'a pas manqué de remercier ses équipiers, "sans qui rien n'aurait été possible". Si l'Israélien a brillé depuis le début de saison, son club a vécu une période compliquée depuis le départ d'Ivan Leko, qui a succombé à une lucrative offre chinoise. "J'espère vraiment que nous allons rebondir car nous avons vécu une un moment difficile. Nous voulons atteindre le top 4 avec Franky Vercauteren (le nouvel entraîneur, ndlr). Nous avons déjà travaillé sur la tactique ce mercredi. C'est un nouveau départ et j'ai hâte", a ajouté Refaelov, qui a pointé, outre la victoire en Coupe de Belgique, le victoire contre Tottenham et la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europe comme point d'orgue de cette première moitié de saison. (Belga)