Le maillot de bain au jardin a laissé place à la parka et au pull en cette fin de semaine et le week-end ne dérogera pas à la règle. Avec des maxima compris vendredi entre 9°C et 15°C, le temps sera mouillé et décoiffant.Le ciel hésitera toute l'après-midi entre averses et éclaircies et, localement, le tonnerre sera aussi de la partie. Des rafales de vent pourront atteindre 65 km/h voire plus, prévient vendredi l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront autour des 9°C ou 10°C en Ardenne, et oscilleront entre 13°C et 15°C dans le centre du pays. Dans l'intérieur des terres, le vent sera modéré à assez fort et à la Côte, il sera assez fort à localement fort. Ce soir et cette nuit, le ciel sera changeant avec encore quelques averses locales. Les minima seront compris entre 5°C en Hautes Fagnes, et entre 7°C et 10°C ailleurs. Le vent diminuera en intensité. Samedi débutera sous un ciel grommelant, qui risquera encore de déverser quelques averses. Le temps deviendra ensuite temporairement plus sec sur le nord-ouest du pays. Le mercure ne dépassera guère les 13°C à 16°C. Le vent soufflera à nouveau avec intensité et poussera même une pointe à 75 km/h au littoral, 65 km/h à l'intérieur des terres. Dans la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle zone de pluie en provenance de la Mer du Nord traversera la Belgique. Les minima s'échelonneront entre 5°C et 10°C, sous un vent modéré mais toujours assez fort à la Côte. Dimanche, le ciel se partagera entre périodes très nuageuses, averses et éclaircies. La pluie sera plus active dans les régions proches des Pays-Bas. Les maxima remonteront un petit peu, jusqu'à 19°C dans le centre du pays, tandis que le vent soufflera modérément sur nos contrées. (Belga)