"Le trampoline fonctionne": Elon Musk, le fondateur de SpaceX qui a envoyé samedi deux astronautes dans l'espace, a répondu au patron de l'agence spatiale russe qui s'était moqué il y a six ans de l'incapacité américaine à mener des vols spatiaux habités.Dans une période de tension entre les deux pays, alors que Moscou menaçait d'interrompre la coopération spatiale avec Washington, Dmitri Rogozine avait affirmé en 2014 que les spationautes américains pourraient bien avoir besoin d'un "trampoline" pour rejoindre l'ISS. "Le trampoline fonctionne", a plaisanté dimanche Elon Musk lors d'une conférence de presse au côté de l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, après le décollage réussi d'une fusée de sa société SpaceX. "C'est une blague entre nous", a ajouté l'entrepreneur de 48 ans alors que les deux hommes s'étaient mis à rire. L'allusion a enflammé les réseaux sociaux russes, de nombreux "memes" internet et blagues ridiculisant Dmitri Rogozine étant publiées. Le nom du patron de l'agence spatiale russe est même devenu "tendance" sur Twitter en Russie. Le phénomène a même forcé le porte-parole du patron de l'agence spatiale russe a sortir de son silence. "Nous ne comprenons pas vraiment l'hystérie déclenchée par le lancement réussi de la capsule Crew Dragon", a dit sur Twitter Vladimir Oustimenko. "Ce qui aurait dû arriver il y a longtemps est arrivé", a-t-il ajouté. Le lancement réussi de la fusée de SpaceX peut être considéré comme un coup dur pour la Russie, qui était jusqu'alors le seul pays à pouvoir envoyer des hommes sur l'ISS depuis 2011 et l'arrêt du programme de navettes spatiales américaines. (Belga)