La chambre du conseil a ordonné la libération de Stéphane Moreau sous conditions dans le cadre du dossier Nethys, a indiqué mercredi après-midi l'avocat de M. Moreau, Me Masset.Stéphane Moreau ne pourra pas prendre contact avec plusieurs personnes énumérées par la chambre du conseil. Il devrait pouvoir sortir de la prison de Lantin jeudi si le parquet ne fait pas appel de la décision. Stéphane Moreau est soupçonné d'abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. Il est également inculpé de faux, d'usage de faux et d'escroquerie. (Belga)