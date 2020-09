Steve Darcis a été mis à l'honneur, mercredi au centre sportif de l'ADEPS à Mons en présence de la ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny. Le tennisman a intégré officiellement la direction sportive de l'Association francophone de Tennis (AFT) en tant que "responsable pro".Steve Darcis a rejoint officiellement la direction sportive de l'AFT en tant que "responsable pro" à l'occasion d'une cérémonie organisée en son honneur au centre sportif de l'ADEPS "La Sapinette" à Mons qui abrite un centre de formation de l'AFT. Le tennisman liégeois rejoint ainsi Olivier Davin, directeur sportif de l'AFT, et Thierry Van Cleemput, directeur technique, au sein de la direction sportive de l'association francophone de tennis. Steve Darcis a reçu le "Prix ADEPS" pour sa carrière sportive des mains de la ministre des Sports. "Je remercie madame la Ministre pour l'hommage qu'elle m'a fait", a indiqué Steve Darcis. "Je suis très content de faire partie de ce magnifique projet au sein de la direction sportive. Nous avons des jeunes très motivés, nous avons des entraîneurs très compétents. Il est vrai que rejoindre le projet maintenant, à Mons, me laisse un sentiment un peu bizarre. J'ai commencé comme jeune tennisman au Centre de Mons en 1995 et me voilà, 25 ans après, de l'autre côté de la barrière, en devenant entraîneur." Le team "pro" de l'AFT constitue le 3e axe, le plus élevé, de l'organisation sportive de l'association francophone. Il a pour objectif l'accompagnement des joueurs candidats à une carrière professionnelle. Il est implanté dans deux centres d'entraînement, à Huy et à Mons et comprend actuellement 7 jeunes joueurs prometteurs: Gauthier Onclin, Louis Herman, Arnaud Bovy, Raphaël Collignon, Clément Geens, Martin Katz et Ysaline Bonaventure. Les deux premiers axes de l'organisation sportive de l'AFT concernent, pour l'axe 1, le tennis en clubs, la détection, la promotion et la fidélisation, et, pour l'axe 2, le tennis-études au centre de formation de Mons, le "team girls" et les aides, avec encadrement dans leurs clubs, pour les jeunes joueuses à haut potentiel. Steve Darcis, 36 ans, a pris sa retraite du haut niveau international en janvier 2020. Sa carrière professionnelle, lancée en 2003, a notamment été marquée par deux victoires en simple en tournois ITF, une 38e place mondiale et deux finales de Coupe Davis avec l'équipe belge, en 2015 et 2017. (Belga)