Stoffel Vandoorne, 15e des qualifications à Monaco

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a du se contenter de la 15e place en qualifications pour le E-Prix automobile de Monaco, dont les 7e et 8e courses de la saison du championnat du monde des voitures électriques, ont lieu samedi et dimanche dans la cité monégasque.Le pilote courtraisien est resté en-deça de ses dernières prestations, chez "lui" à Monaco, ne pouvant disputer la Super Pole, réservée aux six meilleurs temps des qualifications. Celle-ci est revenue au Portugais Antonio Felix Da Costa (DS Techeetha). Au classement du championnat, le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) est leader avec 57 points devant Stoffel Vandoorne 48. La première course à Monaco est prévue à 16h00. La seconde dimanche. Les prochains rendez-vous auront lieu les 19 et 20 juin à Puebla au Mexique. (Belga)

