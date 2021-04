Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la troisième place de l'ePrix de Valence, cinquième manche de Formule E, le championnat du monde des voitures électriques.Détenteur de la pole position après les qualifications, Vandoorne a finalement dû partir en 24e et dernière position à cause d'une erreur administrative de son écurie. Le Courtraisien était parvenu à remonter jusqu'à la 12e place mais a ensuite glissé jusqu'à la 19e place après une sortie de piste. Dans les deux derniers tours, Vandoorne profitait des pertes d'énergie des autres monoplaces pour effectuer une folle remontée et terminer à la 5e place. Après les différentes pénalités, le Flandrien terminait finalement sur le podium à la 3e place derrière son équipier Nyck De Vries, vainqueur, et Nico Müller, 2e. Au classement des pilotes, Nyck De Vries prend la tête avec 57 points devant Stoffel Vandoorne (48) et le Britannique Sam Bird (45). La sixième manche du championnat du monde est déjà prévue dimanche, toujours sur le circuit de Valence. (Belga)