Alors que les médias anglais font état du retrait de Manchester City, le maître à jouer des Skyblues a réagi à la probable création de la Super League, une compétition dissidente et fermée concurrente à celles de l'UEFA. "J'ai travaillé et défié les autres afin d'arriver le plus haut possible. Le mot le plus important est RIVALISER", a écrit Kevin De Bruyne sur Twitter."Je viens d'un petit village en Belgique, je rêvais de jouer le plus haut possible. J'ai joué en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, j'ai représenté fièrement mon pays. J'ai travaillé et défié les autres afin d'arriver le plus haut possible. Le mot le plus important est RIVALISER. Avec tous les événements de ces derniers jours, c'est peut-être le bon moment pour que tout le monde, ensemble, puisse travailler à trouver une solution. Nous savons que c'est un gros business et je sais que j'en fais partie. Mais je suis toujours ce petit enfant qui aime simplement jouer au football. Il ne s'agit pas d'une instance ou d'une autre, il s'agit du football mondial. Continuons à inspirer les futures générations de footballeurs et faire rêver les fans", a écrit le Diable Rouge. Blessé contre Chelsea samedi et sorti au cours de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre, De Bruyne sera forfait mercredi à Aston Villa, mais la durée de son indisponibilité reste incertaine, a indiqué City lundi. L'équipe de Pep Guardiola affrontera Tottenham dimanche en finale de la Coupe de la Ligue avant le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions contre le PSG, prévu le 28 avril au Parc des Princes. (Belga)