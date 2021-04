Les joueurs et les supporters de Leeds ont affiché leur opposition à la Super League lors de la réception de Liverpool, l'un des douze clubs à l'initiative du projet de compétition fermée et concurrente à celles de l'UEFA, lundi, avant le match de la 32e journée du championnat d'Angleterre.Durant l'échauffement, les joueurs de Leeds portaient un t-shirt spécial indiquant "La Ligue des Champions, mérite-la. Le football est pour les fans". Une banderole placée en tribunes reprenait pratiquement le même slogan ("Mérite-la sur le terrain. Le football est pour les fans"). Des supporters de Leeds ont également manifesté avec des banderoles devant le stade tandis qu'un avion a survolé Ellan Road avec comme message "Dites non à la Super League." Liverpool occupe actuellement la sixième position de la Premier League, Leeds la dixième. (Belga)